台北市中山區大直街「基泰大直」建案，7日晚間造成鄰近民宅龜裂下陷。民進黨立委高嘉瑜10日指出，基泰陳姓董座曾任都市計畫跟都市設計委員，王姓監造兼設計人則曾任北市建管處科員，恐有「門神」替基泰護航。台北市副市長李四川表示，「連我都不認識」，沒有所謂門神，也並非待過建管處就是門神。

李四川指出，基泰建築師1984年曾待過建管處，「連我都不認識」，並無所謂門神，若只要待過公部門就認為是門神，以後他恐怕也會當很多門神。

他說，讓受影響的25戶住戶回家拿東西，是今日最重要的工作，只要確定沒有安全疑慮，包含路線等做好綿密工作，才能讓居民回家，這部分會再努力。而結構技師下午會有報告出爐，確定雙號結構沒問題後，水、電和瓦斯凌晨都已恢復，只要雙號住戶願意，就會通知他們搬回家。

另，高嘉瑜也喊話，應儘速修正《損鄰事件爭議處理規則》，全面強制由第三方鑑定。李四川回覆，一定要做相關修法，處理原則為專業回歸專業，由專業技師鑑定，避免讓外界質疑球員兼裁判。