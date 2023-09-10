白河警方日前將盧嫌（中）逮捕歸案。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

警方在盧嫌住家起獲犯案工具。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

嘉義一名盧姓男慣竊，因積欠不少賭債，今年已多次侵入住宅行竊，主要偷取被害人隨身包包內的現金，近期他到台南至少犯下5起竊案，遭白河警方鎖定，前天在嘉義民雄的住家被逮捕歸案，警詢後依加重竊盜罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，不過檢方裁定無保釋回，讓嫌犯可以繼續在外逍遙。

警方調查，58歲的盧嫌，成天無所事事，卻愛賭博，欠了不少賭債，因而動起歪腦筋到處行竊；為免犯行敗露，犯案前，他會先觀察周邊地形、地物，鎖定防火巷後門未上鎖的住戶，趁半夜時分，先至偏僻產業道路、田邊工寮換裝後，再徒步到民宅行竊。

日前盧嫌在台南市白河區、東山區、鹽水區接連行竊，轄區警方陸續接獲被害人報案後進行追查，8日持嘉義地院核發的搜索票前往盧嫌住處搜索，現場起獲犯案工具、作案衣物及不法贓證物等，後續追查其他涉嫌案件。

警方說，盧嫌應還涉及台南、嘉義、雲林、彰化等地區多起住宅竊案，民眾近期如有住家財物遭竊，可立即向東山分駐所聯絡；另外，也提醒民眾出門、在家，都要養成隨手鎖門的習慣，避免讓宵小有機可乘。