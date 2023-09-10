花蓮警方本月1日啟動台11線花蓮壽豐鄉水璉至牛山呼庭路段區間測速科技執法設備。（花蓮縣警局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮警方本月1日啟動台11線花蓮壽豐鄉水璉至牛山呼庭路段區間測速科技執法設備，首周共取締17件違規。（花蓮縣警局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮警方本月1日啟動台11線花蓮壽豐鄉水璉至牛山呼庭路段區間測速科技執法設備，首周共取締17件違規。（花蓮縣警局提供／羅亦晽花蓮傳真）

台11線花蓮壽豐鄉水璉至牛山呼庭路段多為寬敞急彎道，吸引許多「山道猴子」前往跑山，享受高速競技快感，以致沿線交通事故頻傳，每月至少發生5起。花蓮警方本月1日啟動區間測速科技執法設備，首周雖取締17件違規，路段卻未有交通事故傳出，顯見科技執法有一定成效。

台11線東部海岸公路位在太平洋與海岸山脈間，行駛其中可將山海美景盡收眼簾，被譽為「全台最美公路」，由於沿途多為蜿蜒道路，平均速限均落在50至60公里許，但警方近年卻頻頻接獲反映直指，水璉至牛山呼庭路段道路寬敞又有多處急彎，常有汽車駕駛或重機騎士挑戰刺激過彎快感，使用高速壓車方式轉彎，已影響及危害其他用路人行車安全。

據警方統計台11線水璉至牛山呼庭路段（23公里至30公里）處交通事故件數，2021年A1（造成人員當場或24小時內死亡）1件、A2（造成人員受傷或超過24小時死亡）21件、A3（僅有車損）32件；2022年A2共27件、A3有37件；2023年1月至7月，A2有15件、A3則有26件，可見該路段車禍事故層出不窮，發生次數更是逐年攀升。

警方為降低台11線水璉至牛山呼庭路段交通事故發生率，確保用路人安全，上半年在水璉南溪橋至牛山呼庭公車站（北向26.5公里至24.1公里、南向24.1公里至26.6公里），設置區間測速科技執法設備，限速每小時50公里，本月1日正式啟用。

警方表示，該區段區間測速科技執法設備首周（本月1日至7日）共取締17件違規，且未有交通事故發生，顯見成效顯著，不過該區間長度約2公里，為避免民眾因規避區間測速執法，超速後在終點前停車，亦將視情況機動派員，以移動式測速照相偵測現點速率（Spot Speed），取締超速違規。

另外，台11線上，除水璉至牛山呼庭路段有區間測速科技執法設備，沿線23.4公里、43.95公里及支線台11丙線4.4公里及14.2公里，也設有固定式雷達數位測速照相設備，遭民眾質疑是在搶錢。

警方表示，設立測速照相非以舉發為目的，而是希望能有效嚇阻超速行為，減少事故發生，提醒駕駛行車記得放慢速度，別跟荷包過意不去，有關測速照相地點可詳閱縣警局網站公告資訊（https：／／www.hlpb.gov.tw／contents／80？node=49）。