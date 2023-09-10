洪佩瑜昨舉辦專場演唱會。（何樂音樂提供）

洪佩瑜昨舉辦專場演唱會。（何樂音樂提供）

洪佩瑜今年以首張專輯《明室》奪下金曲獎最佳新人殊榮，這3個月來更是成為各大音樂節最搶手卡司；樂迷盼了許久，終於在9日等舉辦「無慣例的晚上」專場演唱會，洪佩瑜祭出國、台、英、日、韓5種語言，一連翻唱夯團NewJeans、椎名林檎、林憶蓮、sunwoojunga等天王天后的歌曲，全場飆唱19首好歌來寵愛樂迷。

演唱會開場，洪佩瑜只唱不說，以一席黑色寬版西裝率性登台，一連獻唱〈Passenger Side〉、〈不在一起就不會分開〉等8首歌後，她終於開口打招呼：「謝謝你們陪我度過了8首歌，有沒有睡著的朋友？燈光可以暗一點嗎？看到很多人，我還是會害怕，9月是很有意義的月份，去年還沒發出作品就辦專場，這次是集結上半年力量回到這邊，希望你們今天聽得開心。」

去年在發片前先完成北中南三場LIVE HOUSE專場，時隔一年又回到台北LEGACY演出，如今已是新科金曲新人身分，她顯得坦然：「改變的東西有，沒有改變的也有。都在我身體裡面我可能知道的東西，上次回高雄跟媽媽聊天，看著她工作的樣子，體會了不管我長大遇到什麼事情，我回到家還是小米蟲，是她會擔心的小孩，不管我在台北遇到什麼困難，一定有力量往前走，我們都是人，是來體驗這個世界、不用太擔心、不用去介意。」

洪佩瑜為這晚演出準備了彩蛋組曲，包括韓團NewJeans〈Ditto〉與Gnarls Barkley〈Crazy〉2首夯曲；對於許多人發現代表作〈踮起腳尖愛〉原本在YouTube高達6000多萬點閱的版本突然隱藏消失，她表示：「知道幫我上傳音檔的那位朋友把原版音檔撤掉了，有寫了撤掉的原因，就是希望可以讓這首歌回到原唱的身上，也讓流量回到新版本。我心情是偏複雜的，但這個複雜之下是很感謝的，我覺得聽我歌曲的人們，或是一直以來等待著我、陪伴著我的人們，都非常非常善良，也很重視作品的好，我覺得這一點我是非常感謝的。」

獻唱新版〈踮起腳尖愛〉前，她再一次對滿場粉絲感謝：「人數比我想像中多，謝謝你們來，我現在很幸福！」對於新版數位上架後受到樂迷們喜愛，她自剖：「現在有這個機會以現在的模樣跟大家見面，用2023的版本去回應當時那個青澀的自己，它就是一個緣份，在對的時間做了這件事情，也有著很好的意義，在這個狀態下完成了這個版本。」尾聲，她把〈明室〉改編成長達7分鐘的搖滾史詩版，最後再以同樣搖滾味十足的〈你是自由的〉，為演唱會劃下美好句點。