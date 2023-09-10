民進黨總統參選人賴清德副統今天上午到嘉義市信賴台灣後援會造勢活動，嘉義市黨部及親綠人潮擠爆垂楊國小禮堂，賴清德離場時夾道歡送的民眾推擠，有阿嬤跌倒在地上，賴清德一一與民眾握手，察覺後趕緊將阿嬤扶起來，90多歲阿嬤腳略有擦傷，目前無大礙。

嘉義市信賴台灣後援會今天舉行授旗大會，由總統府國策顧問黃俊森擔任總會長，前市長涂醒哲擔任榮譽總會長，勞動部次長李俊俋、民進黨嘉義市黨部及黨籍議員黃露慧、蔡文旭、黃盈智、林煒軒、黃大祐、民進黨中常委陳茂松主導，基層黨員總動員，現場約有千餘人。