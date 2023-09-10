一名網友分享，高中同學是一名竹科工程師，年薪約250到300萬元，最近和一位31歲的女銀行員相親，請對方吃西堤，結果後續就沒有下文，輾轉詢問了女方的朋友才知道，原來女生覺得請吃西堤很寒酸，讓原PO和朋友超震驚，也引發網友討論，不少人留言勸趕快放生。

一名網友日前在PTT上分享，高中同學今年32歲，年薪250到300萬左右，近日和一個31歲的女銀行員相親，約對方去吃西堤，但吃完以後就沒有下文了。

原PO表示，高中同學說自己對女方蠻有好感的，但那天吃完西堤以後，對方感覺愛理不理，傳訊息也都不太會回，無奈之下只能向女方的朋友打聽，這才知道女方認為男生請吃西堤很寒酸，讓他們聽了超級驚訝，也很好奇大家的看法。

貼文引起網友討論，不少人勸原PO朋友快放生，如果不是女生條件超好，導致價值觀很不同，否則西堤一個人大約也要600元，算很不錯了。「這種人請他吃西莎就好了，還吃西堤」、「一頓西堤就能認清對象心態」、「把一個嫌西堤寒酸的娶回家，想想都頭痛，趕快放生」。

另有網友則說，可能只是女方隨便找的藉口，搞不好是原PO的高中同學不夠帥。「寒酸（Ｘ）、不夠帥（O）」、「長得帥，吃路邊攤也美味」。