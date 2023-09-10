台中高鐵站區高鐵2路今（10日）有民眾發現一隻疑似石虎遭路殺，陳屍道路，引發網友熱烈討論，而經通報農業局協助處理，已確定是保育類動物石虎。

10日上午有民眾在臉書社團「烏日大小事」PO文指稱在台中高鐵站、高鐵路2路發現一隻疑似石虎遭路殺…，此文一貼出，立即引發廣泛討論，有民眾指稱「這地方會出現石虎…真的奇特」、「天哪，竟然在高鐵」、「烏日有石虎耶，還被路殺了」、「可惜了，原本數量就很少…」、「阿彌陀佛」。

石虎是台灣現存唯一原生貓科動物，因面臨瀕絕，國內粗估數量剩不到千隻，被列入瀕危的保育類野生動物，因其棲息地受到人類開發影響，使得石虎分佈區域日益緊縮、數量漸漸減少，如今僅剩苗栗、台中、南投與彰化八卦山一帶尚有石虎的蹤跡，但在烏日高鐵站區，還是首次發現石虎。

據悉經通報1999後，已確定是保育類動物石虎，網友也表示，其身形看起來沒有嚴重受損，頸部出血，有可能是被野狗咬死。