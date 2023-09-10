清潔人員拾獲26萬現金。（翻攝畫面）

李文正翻攝

新北市蘇姓女子5日搭乘捷運，從江子翠站到永寧站下車，身上攜帶3個背包，其中一只灰色背包，下車竟放在車廂座位，忘記帶走，列車行至頂補站停靠，負責清潔的婦人在車廂內打掃，赫見袋內有26萬現金，立刻通知捷運警察到場，警方根據袋內繳款單據，聯繫失主到場，婦人失而復得，對員警不斷表達謝意。

50多歲蘇女攜帶3個袋子在江子翠上車，並將其中1個裝有現金的灰色袋子放在座位，列車到永寧站婦人下車，竟將袋子遺落，走出車站才發現袋子不見，並向警方報案。

清潔人員打掃時，發現灰色提袋，裡面裝有2本雜誌以及3捆千元鈔票，立即與站務人員聯繫，並由捷運通知警方，員警根據袋內的繳款單據上方的名字，確認現金是婦人擁有，並立即發還，婦人對於警方迅速找回遺失物，不斷表達謝意。

捷運警察隊呼籲，旅客搭乘捷運時，應隨時注意自己身邊的物品是否在視線範圍內，離開月臺、車廂、廁所或離開捷運範圍時，也應記得檢查隨身物品有無攜帶，若不慎將物品遺失，切勿慌張，請詳細回想搭乘路線與時間點，可就近請捷運公司站務人員或捷運警察協助找回。