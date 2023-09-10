巴西總統魯拉說，如果俄羅斯總統普丁明年出席在里約熱內盧舉行的二十國集團（G20）峰會，巴西方面不會逮捕他。

國際刑事法院（ICC）今年3月指控普丁犯下戰爭罪，並對其發出逮捕令。8月，身為國際刑事法院《羅馬規約》締約國的南非主辦金磚國家領導人峰會，普丁缺席現場會議，以視訊形式參會。本周末在印度舉行的G20領導人峰會，普丁同樣缺席，且未派外交部長拉夫羅夫代為出席。

巴西也是《羅馬規約》締約國。巴西外長維艾拉（Mauro Vieira）今年3月就國際刑事法院逮捕令表示，如果普丁訪問巴西領土，逮捕令將被立即執行。

據《路透》報導，魯拉周六（9日）在印度新德里參G20領導人峰會期間接受《第一郵報》（Firstpost）採訪時稱，普丁將應邀出席明年在里約熱內盧舉行的G20會議；魯拉則計劃在那之前赴俄出席金磚國家（BRICS）會議。

魯拉在採訪中說，他相信普丁可以很容易地去往巴西，「如果我是巴西總統，而普丁（在這種情況下）來到巴西，他不可能被逮捕。」

針對魯拉周六的言論，巴西總統辦公室沒有立即回應置評請求。