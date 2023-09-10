移民署北區事務大隊台北市服務站為關懷外籍學生，日前在國立台北科技大學舉辦的外國新生座談會上，以全英語方式與外國學生進行居留權益及人身安全議題的交流，關懷近百名外國學生在台生活適應情形，讓學生備感溫馨。
移民署表示，曾在英國留學生的台北市服務站移民官黎靜，對於在座外國學生可能面臨的挑戰感同身受，她首先以流利英語詳細說明外國學生居留證線上申辦、居留延期及居留證遺失的辦理方式，透過耐心地逐步介紹，降低外籍學生因不熟悉系統操作的不安感，並現場教學簡易的除錯方式。
台北市服務站移民官張邁文則是透過案例分享方式，將人口販運案例轉化成生活故事，使新生透過故事了解如何自我保護，避免在台逾期居留及非法工作，致陷入人口販運脆弱情境，課程安排上更透過短片播放，加深學生對於人口販運事件的認知及通報管道。
台北市服務站主任蘇慧雯呼籲，人口販運為嚴重侵犯人權行為，外國人如有身分證明或旅行文件被扣留、被限制自由無法任意離開或與他人通訊、收入遭到不當剋扣、遭受虐待、暴力對待或不當債務約束的情形。
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