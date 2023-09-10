移民署北區事務大隊台北市服務站為關懷外籍學生，在國立台北科技大學舉辦的外國新生座談會與外國學生進行居留權益及人身安全議題的交流。（前排右四為移民官蕭宗欽、黎靜、張惟絜、張邁文。移民署提供）

移民署北區事務大隊台北市服務站為關懷外籍學生，日前在國立台北科技大學舉辦的外國新生座談會上，以全英語方式與外國學生進行居留權益及人身安全議題的交流，關懷近百名外國學生在台生活適應情形，讓學生備感溫馨。

移民署表示，曾在英國留學生的台北市服務站移民官黎靜，對於在座外國學生可能面臨的挑戰感同身受，她首先以流利英語詳細說明外國學生居留證線上申辦、居留延期及居留證遺失的辦理方式，透過耐心地逐步介紹，降低外籍學生因不熟悉系統操作的不安感，並現場教學簡易的除錯方式。

台北市服務站移民官張邁文則是透過案例分享方式，將人口販運案例轉化成生活故事，使新生透過故事了解如何自我保護，避免在台逾期居留及非法工作，致陷入人口販運脆弱情境，課程安排上更透過短片播放，加深學生對於人口販運事件的認知及通報管道。

台北市服務站主任蘇慧雯呼籲，人口販運為嚴重侵犯人權行為，外國人如有身分證明或旅行文件被扣留、被限制自由無法任意離開或與他人通訊、收入遭到不當剋扣、遭受虐待、暴力對待或不當債務約束的情形。