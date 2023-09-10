高雄市犬貓認養據點再擴大！為了幫助更多流浪犬貓找到合適家庭，高雄市動物保護處首次與特寵業者「寵物公園（PetPark）」攜手，將其名下8間分店全數納入犬貓公益櫥窗計畫。 （高雄市農業局提供／林雅惠傳真）

高雄市犬貓認養據點再擴大！為了幫助更多流浪犬貓找到合適家庭，高雄市動物保護處首次與特寵業者「寵物公園（PetPark）」攜手，將其名下8間分店全數納入犬貓公益櫥窗計畫，讓參與店家從原本22間一口氣達到30間，動保處鼓勵民眾就近前往店家逛逛，尋覓自己理想的毛孩家人，讓流浪犬貓成功被認養。

動保處表示，「浪浪公益櫥窗計畫」自2015年底開辦以來，已協助逾1000隻收容所浪浪找到溫暖的家，受到市民好評，也持續吸引相關寵物業者參與投入，共同為流浪動物盡一份心力。

動保處此次和連鎖業者「寵物公園（PetPark）」配合，讓旗下共8間分店，包括高雄三多、小港漢民、仁武仁忠、前鎮瑞隆、五甲二店、高雄楠梓、高雄新興、高雄岡山店全數納入合作名單，擴大犬貓認養據點，增加收容犬貓中途安置空間，提供毛孩們更舒適的飼養照護環境，同時紓緩公部門收容壓力，透過公私協力朝建構友善動物城市目標邁進。

動保處處長葉坤松表示，櫥窗計畫透過配合店家無償提供專屬區域，讓收容所毛小孩有更多曝光的機會，同時，店家工作人員不僅對犬貓照顧有佳，更協助動保處做第一線把關，篩選合適飼主，讓整個認養過程有更好的溝通並保障動物權益。

葉坤松指出，這些櫥窗計畫合作業者同時也是高市友善動物空間成員之一，鼓勵民眾不妨就近前往店家逛逛，尋覓自己理想的毛孩家人，只要犬貓成功被認養，僅需短暫等待環境完成清潔消毒後，動保處隨即挑選合適毛孩上架遞補。

建議民眾參觀前先跟店家詢問，確認動物在養狀況，避免撲空，有關櫥窗計畫合作店家資訊皆可於高雄市動物保護處官網查詢，「認養，不棄養」不只是口號，就從你我身邊開始實踐。