第80屆威尼斯影展精彩落幕，本屆的金獅獎不負口碑跟聲量由艾瑪史東的主演的《可憐的東西》拿下，該片也被影評人譽為是導演藍西莫執導生涯最好的作品；令人訝異的是，女主角頒給了才25歲的卡莉史派妮，她在《普莉西拉》中飾演貓王的遺孀，與飾演貓王的演員雅各布洛迪最萌身高差了40公分。

而台灣觀眾熟悉的日本導演濱口竜介以作品《邪惡根本不存在》拿下威尼斯評審團大獎，再度為日本爭光。此前他以《偶然與想像》奪下柏林影展評審團大獎、《在車上》獲頒坎城影展最佳劇本，這次在威尼斯又大放異彩。

《可憐的東西》由影后艾瑪史東出演搭上威廉達佛、馬克魯法洛；先前就有報導指出電影題材怪誕且超級「淫亂」超乎想像，儘管此次她沒有拿下最佳女演員，但大眾已經看好她在明年奧斯卡已經預先保留了一席。

「第80屆威尼斯影展」主要得獎名單（影片多為暫譯）：

最佳影片金獅獎：《可憐的東西》（英國）

最佳導演銀獅獎：《我是船長》馬泰歐賈洛尼（義大利）

評審團大獎：《邪惡根本不存在》（日本）

評審團特別獎：《綠色邊境》（捷克、波蘭、比利時）

最佳男演員：《記憶》彼得賽斯嘉（美國）

最佳女演員：《普莉西拉》卡莉史派妮（美國）

最佳新進演員：《我是船長》塞杜薩爾（塞內加爾）

最佳劇本：《吸血伯爵》（智利）

未來之獅獎：《愛是一把槍》（台灣）