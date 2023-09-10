中國上市公司協會近日發布的報告顯示，截至本月7日，中國A股製造業上市公司數量達到3537家，佔A股全部上市公司總數的67％。其中，高端製造業上市公司數量達到2021家，佔A股製造業上市公司總數的57％。

大陸央廣網引述報告指出，近年來，受益於政策支持和中國產業結構轉型升級的機會，高端製造業上市公司數量持續增加。半導體、高端機械製造行業蓬勃發展，風電、太陽能、儲能、交通裝備電氣化等行業上市公司迎來高速發展。

據上市公司協會統計，2022年中國高端製造業上市公司收入規模達13.16兆元（人民幣，下同），過去5年複合增長率為14.97％；實現淨利潤8750.81億元，年增7.49％，過去5年複合增長率為25.52％。收入及利潤規模持續擴大，盈利能力整體有較大提升。

根據報告，中國高端製造業上市公司融資規模維持較高水準，2022年IPO及再融資總規模達到5799億元，2019年以來高端製造業各類融資數量和規模大幅增長。

報告顯示，高端製造業上市公司重視自主研發能力建設，投入強度加速提升。據統計，2022年高端製造業上市公司研發支出達到7611.49億元，過去5年複合增長率為22.81％；研發支出佔收入的比重由2018年的4.44％上升到2022年的5.78％。同時，高端製造業上市公司的稅收貢獻也在穩步增加，2022年稅收貢獻達到2147.98億元，過去5年複合增長率為10.55％。