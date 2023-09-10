一名男子近日搭公車，看到一名清華大學女大生配戴要價739萬的名錶里查德米爾（Richard Mille），仔細看對方還帶一支10萬元的勞斯萊斯雨傘，讓他目瞪口呆，將其PO上網吸引逾4千人關注，不少網友也感到震驚，但也有人質疑女學生手上的應該是山寨品，「有錢人誰在跟你搭公車」。

原PO前天（8日）於臉書社團《爆廢公社二館》指出，搭公車看到一名清華大學女大生右手戴Richard Mille名錶；左手拿印有勞斯萊斯標誌的雨傘，讓他看傻眼。原PO上Richard Mille官網查看，女大生戴的手錶型號為RM 037，出廠年份是2021年，一支要價739萬9013元。

圖文吸引逾4千名網友關注，「傘也很奢華」、「那把傘就夠嚇人了」、「家裡經濟不允許低調」、「這才是真正的實力」、「雨傘是RR耶」、「左邊雨傘10萬，右邊手錶百萬，外行頭不小」、「話說那把傘......要10萬耶」、「那支傘好像要10萬」。

但也有不少人質疑是山寨品，「戴這個誰在跟你搭公車的」、「仔細看錶好像不太一樣」、「這種紈褲子弟應該專車接送了吧！不太可能搭公車，應該是假貨？」、「清大也是假的吧！現在哪個大學有制服和包包？」