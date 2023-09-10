金鶯捕手麥坎(左)看著紅襪吉田正尚得分。（美聯社）

日本投手藤浪晉太郎、外野手吉田正尚在美東大戰喜相逢，兩人不僅是他鄉遇故知，他們在日本職棒時代也沒交過手，反而首度對決的機會是在美國。紅襪對戰金鶯系列賽，藤浪晉太郎第2戰登板救火，金鶯13比12險勝，偏偏還是與吉田正尚的打席擦身而過，吉田表示：「這很困難，時機和其他的東西都要考慮到。」

紅襪敲出23支安打，金鶯14支安打，雖然金鶯安打較少但包含5發全壘打，終場13比12險勝。擔任中繼的藤浪晉太郎在第5局下半登板，當時紅襪1出局兩人在壘僅落後1分（超前分已上壘），藤浪一上來還被紅襪雙盜壘成功，但他神勇解決兩位打者力保不失。

第6局金鶯韋斯柏格（Jordan Westburg）、麥坎（James McCann）背靠背全壘打，該局下半藤浪連續解決3人即收工。紅襪第7局首位打者是吉田正尚，藤浪不巧沒遇著他，同時也算是藤浪好運，因為吉田此戰3安猛打賞，7局下還帶起紅襪3分攻勢。

Got the bats going back-to-back. pic.twitter.com/6WMD4RDDRz — Baltimore Orioles (@Orioles) September 9, 2023

紅襪「故事哥」史多瑞（Trevor Story）貢獻3安，打擊率仍只有0.190，最誇張的是阿布瑞尤（Wilyer Abreu）單場5支5。金鶯艱苦獲勝，中繼1.2局的藤浪撿到勝投，目前7勝8敗，自責分率7.15。此戰打得驚天動地，轟出雙響炮的金鶯捕手麥坎形容「宛如一場重量級拳擊比賽。」