賴清德「嘉義市信賴台灣後援會」今天成立，前市長涂醒哲、總會長黃俊森、嘉義市議長陳姿妏及民進黨籍議員同台高呼「凍蒜」。（廖素慧攝）

賴清德出席「嘉義市信賴台灣後援會」成立大會後離去前， 揮手向群眾致意。（廖素慧攝）

民進黨總統參選人賴清德繼日前有立委王美惠主導的「嘉義市信賴台灣之友會」成立後，今天又有嘉義市黨部主導的「嘉義市信賴台灣後援會」成立授旗大會，地方綠營分裂，賴清德今天疾呼「分進合擊，團結勝選」，挺王美惠當選立委，與中央一起打拚。

這場信賴台灣後援會成立大會，勞動部次長李俊俋、嘉義市前議長林承勳及現任議長陳姿妏夫婦、嘉義市小英之友會會長黃淑英都到場站台，總統府國策顧問黃俊森擔任總會長，前市長涂醒哲擔任榮譽總會長。

賴清德說，嘉義市是台灣民主聖地，從許世賢醫師開始相傳至今，因此嘉義市是民主的指標，國民黨、民進黨都曾擔任嘉義市長，並非特定政黨長期把持。

賴清德還說，誰在選舉中贏得多數民意，誰就能勝選，為了得到嘉義市民支持，6月3日成立「信賴台灣之友會」嘉義市分會，今天在國策顧問黃俊森號召、中常委陳茂松及各界支持下，成立「信賴台灣嘉義市後援會」，就是結合各界力量「分進合擊」，團結勝選。

賴清德細數他的台南市執政經驗、當行政院長時協助縣市地方建設，包括涂醒哲任內啟動汙水處理場施工，賴清德還說，若當選總統要建置中央與各縣市、鄉鎮市的溝通平台，促進施政。

賴清德還提及台灣有許多弱勢族群需要幫忙，包括中低收入戶、低收入戶、邊緣戶、數位轉型社會的資訊弱勢、獨居老人都需要關心，他若當選，將結合民間幫助弱勢，政府扶植中小企業，用地方創生支持年輕人創業，讓台灣南北均衡發展。

賴清德指出，國家經濟持續進步，2016年國民生產總額17兆，現在已超過22兆，台灣土地面積排名世界第140名，經濟發展排名第27名，經濟競爭力排名第6名，全球智慧化時代已來臨，台灣因為有半導體技術、先進工業基礎，一定跟著進步。