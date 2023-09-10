日本首相岸田文雄可能在9月13日進行內閣改組，除傳出經濟產業大臣西村康稔與經濟安全保障擔當大臣高市早苗可望留任外，目前僅有兩名的女性閣員能否增加也受關注。

日本放送協會（NHK）報導，出訪印度的岸田在結束相關行程後，將在當地舉行記者會，預料將表明9月13日進行內閣改組及自民黨黨務人事異動的想法。

岸田9月11日返回日本後，除了跟可望留任的自民黨副總裁（副主席）麻生太郎及幹事長茂木敏充商議，也會跟希望爭取續任國土交通大臣一職的公明黨高層等執政黨幹部會談，正式展開人事布局。

這次內閣改組焦點，包括作為岸田政府核心人物的內閣官房長官松野博一和自民黨政務調查會長萩生田光一是否留任，還有整個改組規模等。

其中，岸田政府一直以來都主張推動「女性活躍」，目前在19名閣員中只有兩人的女性閣員能否進一步增加，也成為外界對這次內閣改組的關注焦點。

讀賣新聞報導，幾名日本政府與執政黨相關人士透露，岸田在這次改組中，有意讓經濟產業大臣西村康稔與經濟安全保障大臣高市早苗留任；也有人建議讓數位大臣河野太郎留任。

西村當選7屆眾議員，曾歷任經濟再生大臣等要職，2022年8月接任經濟產業大臣，負責福島第一核電廠「核處理水」排放入海業務，也負責對福島縣等進行說明。

在與「核處理水」相關的閣員中，由於預料農林水產大臣野村哲郎將在這次改組去職，岸田希望讓西村續留現職，為政府因應做好萬全準備。

西村是自民黨內最大派閥「安倍派」核心五人（五人眾）其中一人；同樣是「五人眾」成員的松野博一與萩生田光一也將被委任要職，岸田會根據安倍派意願來決定兩人職務。

高市與河野都當選9屆眾議員，且雙雙在2021年9月舉行的自民黨總裁選舉敗給岸田，並從2022年8月起擔任現職。

有關在黨內未參加派閥且屬保守派的高市，研判岸田為爭取保守派人士支持及從積極任用女性觀點來看，讓高市留任會受到歡迎。

至於河野作為就個人號碼卡問題進行總體檢的負責人，政府及自民黨內部多數意見認為「應該避免中途換將」，預料岸田最快將在返回日本後的9月11日，跟河野所屬的麻生派領袖麻生太郎會面進行協調。

岸田目前也有意讓聯合執政的公明黨齊藤鐵夫續任國土交通大臣。齊藤當選10屆眾議員，隨岸田內閣在2021年10月上路接任國土交通大臣。

另外，時事通信社報導，已知岸田有意讓自民黨選舉對策委員長森山裕接任要職，除期待森山在協調眾議員選舉單一選區參選人發揮長才，似乎也有考量到2024年秋天舉行的自民黨總裁選舉，拉攏黨內非主流派的想法。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1120910