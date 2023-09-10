美國貿易代表戴琪出席亞太裔領袖峰會，談及美中關係表示，影響全球深遠須嚴肅坦誠以對，美方不尋求與中國脫鉤，所謂去風險，是要打造更大彈性以追求經濟可持續性發展的方式。

「亞裔美國人和太平洋島民」（AAPI）領袖峰會7日至8日在加州首府沙加緬度（Sacramento）舉行，戴琪（Katherine Tai）應邀擔任爐邊談話主講者，分享職涯和從政經驗。加州副州長康伊蓮（Eleni Kounalakis）親自主持。

康伊蓮指出，加州舊金山11月將舉辦亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議，是自1945年以來規模最大的外交盛會，「習近平是否會現身還是個問號」，如外界所知，習近平並未出席印度主辦的20國集團（G20）峰會。

戴琪回應，現階段她也不知道習近平是否會參加APEC，或是否已做決定。

康伊蓮針對美中關係現狀提問。戴琪表示，美中作為世上主要兩大經濟體，彼此的互動往來不僅攸關美國的勞工企業和經濟成長，勢必也會對中國和其他國家產生影響，雙方有責任嚴肅且坦承以對，來控管重要又複雜的關係。

戴琪會後接受媒體採訪指出，美國對中國政策沒有所謂的脫鉤，拜登（Joe Biden）政府立場清楚，美國不尋求切斷與中國經濟聯繫，現在談的去風險，是要打造更大彈性，找出讓經濟可長期持續性發展的方式。

戴琪提到，加州在全球經濟關係中扮演舉足輕重的角色，APEC峰會將展現美國和加州在區域的領導地位，屆時她也會參與會議。

這場亞太裔領袖峰會由加州議會亞太裔黨團（AAPILC）基金會主辦，旨在提升亞太裔權益和聲量，黨團主席、加州眾議員羅達倫（Evan Low）負責整體規劃，並和聯邦眾議員劉雲平（Ted Lieu）和肯納（Ro Khanna）對談。

羅達倫會後接受中央社訪問表示，峰會所達到的成果超出預期，與會者彼此交流並建立連結，亞太裔在美國社會取得成功，同時也伴隨更艱鉅的責任。

羅達倫說，加州在許多促進平權的政策上領先全美，期待以此為出發，提供資源網絡，讓亞太裔在其他環境相對不友善的地區，也能有卓越成就。

羅達倫多次表示，台灣與加州在推動平權和科技發展上理念相近。副總統賴清德8月出訪友邦回程過境舊金山，他亦現身僑宴，展現對台裔社群的重視。（編輯：陳承功）1120910