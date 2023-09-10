泰國新任國防部長蘇信（Suthin Klangsaeng）準備向總理賽塔（Srettha Thavisin）提議，取消與中國大陸的潛艦採購合約，改為進口中國大陸的化肥。

據《泰國頭條新聞》報導，蘇信出席並聽取了題為《世界秩序下的泰國安全和地緣政治挑戰》的報告。他表示，自擔任國防部長以來，便一直親自走訪、聽取建議。由於擔心國防部與泰國社會對「安全」一詞的定義與看法不一致，他的心情一直憂心沉重，因此向安全理事提出何為安全的詢問，表示若雙方對安全的定義與理解一致，便可繼續推動工作。

對於蘇信的詢問，泰國安全理事會表示，安全是消除和應對9個方面的威脅，包括社會分歧、政治不信任、自然資源和環境管理失衡、自然變化與流行病引發的災害、南部邊境三府的安全、恐怖主義和跨國犯罪、跨境勞工和移民、毒品問題和貧困問題。如果國防部把工作重心放在以上方面，那麼之後談及國家安全時，武器一詞的頻率便會下降。

許多人都在等待潛艇問題的解決方案，作為一名新上任的「平民部長」，蘇信個人認為，需要了解海軍方面對相關需求的必要程度，以找到替代品，若不能接受中國大陸的發動機，政府也將協助軍方進行談判。

蘇信表示，「如果能夠以水面艦艇替代泰國海軍護衛艦「素可泰號」（HTMS Sukhothai），那將再好不過了。或者，我們可以考慮取消與中國的潛艦採購合約，將潛艦採購資金用於中國化肥的購買。」

他說，「與購買一艘100億價格的潛艦相比，這將使農民能夠以更經濟的價格獲得所需的化肥。再加上，軍方已表示願意考慮此提議，而且對是否取消合約並不持有任何異議...相關問題目前正深入研究中，並將準備好提交給總理以供進一步審議和指導。」