沒想到駕駛醒來因無法控制煞車與油門，車子還向前滑行大約20公尺，所幸警方追車將其攔下，其酒測高達0.86毫克，訊後依公共危險罪移送偵辦。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

彰化警分局接獲通報，有1輛白色自小客車彰草路與線東路口，紅綠燈變換好幾次仍在原地停止不動，警方到場後發現車上駕駛昏睡在駕駛座，連忙將其喚醒，沒想到駕駛醒來因無法控制煞車與油門，車子還向前滑行大約20公尺，所幸警方追車將其攔下，其酒測高達0.86毫克，訊後依公共危險罪移送偵辦。

這起案件發生在8日晚間凌晨3點，彰化警方在執行巡邏勤務時接獲通報，彰化警分局莿桐派出所隨即派員趕到現場，發現休旅車上的陳姓駕駛竟睡死在駕駛座上，擔心期發生危險，警方拍打車窗要喚醒陳姓駕駛。

不過陳姓駕駛睡得太熟，一動也不動，由於當時陳南的車輛就停在十字路口，隨時可能發生危險，正當警方無計可施時，陳男突然醒來，發現身旁有大批員警，還試圖踩油門想前進，但因為喝得爛醉，無法有效控制車輛，車子往前滑行，警方在後緊追。

警方擔心車輛會撞擊旁邊民宅，因此進行破窗的動作，才終於讓車輛停下，在處理過程中，員警注意到陳男身上散發著濃厚的酒味。隨即對其進行酒精測試，結果酒測值達到了0.86MG／L，訊後依涉嫌公共危險罪移送偵辦。

彰化警分局表示，陳男辯稱在家喝了啤酒，但喝幾罐忘了，他是到彰化找朋友，也不知道什麼時候睡著的；警方呼籲所有駕駛者，在飲酒後絕對不要酒駕，以確保自己和他人的安全。