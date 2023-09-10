小松菜，又稱為日本油菜，富含許多不容錯過的好營養。對此，農糧署表示，小松菜屬於十字花科的青菜，富含纖維、維生素及礦物質，能促進消化、有益骨骼健康、抗氧化等。值得一提的是，其鈣含量更勝菠菜、牛奶，但專家也提醒，腎功能不好者則要小心攝取。

農糧署在臉書粉專「鮮享農YA - 農糧署」發文指出，小松菜其實原產於南歐及北歐地區，傳入日本後，多於東京江戶川區的小松川一帶種植，相傳幕府將軍德川吉宗行至此地，尤為喜愛此區域吃到的青菜，便賜名為小松菜，因此得名。

小松菜對健康有許多正面影響，農糧署指出，其屬於十字花科青菜，口感清脆、苦澀味低，且蘊藏維生素K促進鈣吸收，有益牙齒及骨骼健康；富含膳食纖維，可促進消化；擁有抗氧化成分如維生素C、β-胡蘿蔔及蘿蔔硫素等，能促進新陳代謝、維持健康生理機能。根據食藥署食品營養成分資料庫顯示，每100克的小松菜含有126毫克的鈣，超過菠菜的81毫克和全脂牛奶的104毫克，屬於高鈣蔬菜。

然而，雖然食用小松菜好處多，但營養師夏子雯接受《TVBS》專訪時提醒，腎臟功能不好者要小心攝取；另外，由於小松菜本身是植物，草酸含量會影響鈣質吸收，若本身沒有乳糖不耐症，也無需特別將其取代牛奶。

至於小松菜該如何料理？農糧署分享，除了清燙、清炒等方式外，也可搭配蘋果、奇異果等水果攪打為蔬果汁飲用，日本農家也會將其製成漬物，增添風味。

在小松菜保存方面，農糧署提到，除了透過冷藏保鮮，日本全國農業協同組合聯合會也推薦，經清洗、瀝乾、切段後，放入保鮮袋急凍保存，取出後免解凍，即可直接料理或調味生食，是簡單又便利的料理小訣竅。