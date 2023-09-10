女星安歆澐因參加《超級星光大道》而走紅，有著亮麗外型及清亮嗓音的她，近幾年卻淡出螢光幕前，而今（10）日突然在臉書透露，疫情的這3年心情都陷入低潮，因為3年流產了3次，讓她漸漸懷疑自己的身體是不是不健康，以及對懷孕這件事感到恐懼。

安歆澐表示生完第一胎後，因賀爾蒙失調而出現產後憂鬱，雖然透過休養後有漸漸改善，但隨後的幾次流產，令她身心俱疲。她提到自己在2021年時有了第二胎，起初未有察覺，加上回花蓮的時候舟車勞頓，導致她的肚子一直悶痛，到了醫院才發現懷孕了。不過當時被醫生懷疑是子宮外孕，對媽媽的傷害其實很大，所以被醫生建議及早進行手術，有了第一次流產的經驗。

而同年8月，她發現到自己又懷孕了，且胚胎已有心跳，於是她十分保護自己的身體，怎料，某次送女兒上學的途中，意外發生一場車禍，事發當時也出現肚子不太舒服的情況，結果看完醫生後，被診斷胚胎已失去心跳，因胚胎不完全而再次流產。

直到去（2022）年4月施打了第一劑疫苗後，才在5月時發現懷孕，不過她此時的心情已不再像從前一樣興奮，因為疫苗的副作用眾說紛紜，讓她更感到害怕，甚至在6月時與老公同時確診，最後胚胎又沒了心跳。她坦言當下的心情異常冷靜，也許是事前有禱告的關係，已決定坦然面對一切。

如今突然訴說過去3年的心情，不僅是想向粉絲們報平安，同時她也帶來喜訊，經過這麼多次的努力與掙扎，她開心說道：「下個月就要生了，請祝福我為我禱告順產，兒子健康平安的生出來。」可見此次能夠順利懷孕令她欣喜萬分，留言區更引來粉絲們獻上祝福。