位於北非的摩洛哥在當地時間8日發生芮氏6.8級地震，摩洛哥內政部9日指出，統計這場強震已造成2012人死亡、2059人受傷，且包含重傷1404人。據《羊城晚报》聯繫到滯留在摩洛哥的華人李政德，稱地震發生當晚，幾個人裹著床單就逃下樓，原本打算第二天離開，但是所有機票都已售空。

根據李政德自述，因拍攝工作於當地時間7日前往摩洛哥塞塔特，距離本次地震震央近200公里。直到8日深夜11點左右，在睡夢中被強烈晃動驚醒，趕緊和同事們一起跑下了樓，大街上很快聚集了許多人，當地人都很害怕。

讓李政德印象深刻的是，「我們裹著床單就下樓了，整條街就我們3個中國人」，在馬路上等了2小時才敢上樓睡覺。

李政德回憶，由於距離震央較遠，城市的基礎設施並沒有受到太大影響。唯一受到影響的就是網速。原本打算第二天離開，但是所有機票都已售空，目前打算開車前往卡薩布蘭卡。

據大陸央視消息，在摩洛哥強震發生後，中國大陸駐摩洛哥大使館啟動應急機制，大使李昌林表示，目前沒有大陸公民在摩洛哥強震中傷亡。

此外，中國大陸駐摩洛哥大使館提醒領區大陸公民密切關注當地政府發佈的預警資訊，保持通信暢通，提高警惕，注意防範地震及其他次生災害，保護人身安全。