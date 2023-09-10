高雄張姓男子成立「抵制黑勢力」微信群組，前年9月，並於於網路獲悉飆車族將於鳳山區麥當勞聚集，凌晨前往「掃飆」，現場發現余姓男子等11人於麥當勞騎樓前，騎乘機車聚集該處聊天，以為他們是飆車族，竟分持棍棒和刀械追打。高雄地院審理時，張男已死亡，其中動手的2名黃姓男子被依攜帶兇器在公共場所聚集3人以上下手實施強暴罪，各判刑9月及10月。

判決指出，張男找來2名黃姓男子、劉姓男子等人，合組自稱「鳳山掃飆」團體，並成立「抵制黑勢力」微信群組，得知有飆車族疑似要於鳳山一家麥當勞前聚集，前年9月20日凌晨，張姓男子找來2名黃姓男子、劉姓男子共10多人到場，看見許姓、余姓男子等6人在鳳山區麥當勞前聚集聊天，隨即與同夥包圍余姓男子等人，劉男下車後，開口質問余男等6人：「你們在飆車嗎」等語挑釁，還沒等6人回答，就先朝機車族潑灑飲料，接著劉男、黃男等人隨即持球棒、刀械朝余男狂砍、砸車，造成4人受傷。後來帶頭的張姓男子發現遭毆的成員裡有自己的好友，隨即要求劉男等人開車離開。

鳳山警分局獲報後趕到現場，逮捕帶頭的張男及動手打人的劉姓男子、黃姓男子等12人到案，將他們依法送辦；檢方偵辦時，查出當天包含張男在內，共有18人到場，但僅劉姓男子及2名黃姓男子動手，偵結後將帶頭張男及動手3人起訴，其餘人則不起訴處分。

高雄地院審理時，張男在審理期間過世，法官痛斥他們以掃飆自居，竟在馬路上聚眾實施強暴，恣意持棍棒、刀械攻擊他人及車輛，依犯攜帶兇器在公共場所聚集3人以上下手實施強暴罪，判2名黃姓男子9月、10月徒刑。可上訴。