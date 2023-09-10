温昇豪在《我和我的賽車老爸》幾分鐘成功逼出觀眾眼淚！（LiTV、采昌國際 提供）

果然演技功力了得！不過僅僅幾分鐘的戲，温昇豪就這樣把一票觀眾給弄哭了！目前正在全台肺腑上映的電影《我和我的賽車老爸》，好口碑持續延燒中，不少粉絲也宣告已近入第三刷階段，而其中最令人揪心的，不是情情愛愛，而是温昇豪與小童星陳少卉間的父子互動，從剛開始彼此針鋒相對，到認定對方是生命中最重要的家人，尤其一場在海港邊的對戲，更是讓影院裡頓時聽到不少哽咽啜泣聲，日前LiTV專訪到這位把大家搞哭的「當事人」温昇豪，他除了感謝大家喜愛這部電影外，也可愛的提醒尚未觀影的朋友：「如果大家淚腺比較發達，記得進戲院時要帶包衛生紙。」。

鐵粉一定知道，温昇豪演過非常多爸爸的角色，尤其最近幾部紅翻天的作品，他都出任爸爸一角，例如「火神的眼淚」裡，為了要保護市民安全而沒時間照顧孕妻幼孩的爸爸；「茶金」裡，尋找小孩下落的爸爸；「我們與惡的距離」裡，因為小孩意外驟逝而喪志的爸爸，又在「夢遊樂園」裡，演出了外遇又很渣的爸爸，面對不同的爸爸，温昇豪莞爾的說：「對喔…我演過好多爸爸，我再也不演爸爸了！」，到了「我和我的賽車爸爸」，他飾演行走有障礙的身障爸爸，問他這個爸爸是不是有別以往難度更高？温昇豪說：「不會最難演，我覺得真實的父親比較難演，戲劇裡面的父親都很好演，因為都有劇本，但真實的父親是沒有劇本的，畢竟人生是你自己書寫的，我覺得比較辛苦。」。

名符其實的「演員職人」！出道至今，温昇豪總是被盛讚是真正的「演員職人」，「演員職人」之意，就是將「演員」這個身份做到得體又恰如其份，在《我和我的賽車老爸》裡，他與飾演兒子的陳少卉互動自然，宛如現實生活裡就是一對父子般，幾個橋段都逼出不少觀眾的眼淚，因此請教温昇豪，對他來說，小小年紀的陳少卉是「戲精」嗎？本以為他會給予肯定句，但沒想到，温昇豪竟不加思索說：「沒有，他不是！他絕對不是！」，當大家用驚訝眼神望向他時，温昇豪補充：「他是拍廣告出來的，我這樣直講，他現在進步，已經過兩年多了，我覺得他當時在拍的時候，因為他畢竟比較少電影跟戲劇經驗，所以他在拍攝的時候比較屬於臉譜化跟廣告化，也就是說『我討厭你』後就沒了，但人的情緒是延續的，當時會比較多是這樣，但不是他的問題，因為他表演的經驗不夠，但是他的臉非常討喜，這是他的優勢，現在隔了兩年多宣傳才碰到，你可以感覺他的言行舉止跟眼神當中，已經有那個情緒流動跟綿密性，所以他之前是做指令，這個時候你哭，你就哭，這時候你笑，你就笑，這我必須講老實話，我不會無緣無故去捧一個小孩說『他很棒』，沒有這個道理，但未來他肯定是！」。

最後他也聊到自己演技並非十全十美，「因為所有的演員都是要調整，包含我現場，導演也會說『昇豪你這樣不行，你要多一點、要少一點…』，所以我就真實的回答，如果我打哈哈說『他表現超好，他是個天才童星。』，那我覺得我太客套，不行，我必須告訴觀眾事實是什麼。」，一字一句清楚回覆，充滿說服又有力道的答案，更是讓人敬佩温昇豪私下對工作態度的正直不阿。