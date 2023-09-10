2024總統大選，多數民調皆顯示民進黨參選人賴清德支持度仍居冠，在野如何突破備受各界關注。近期一份在台中市向上市場進行的街頭民調雖顯示賴獲得較高支持度，但有名深綠民眾坦言會投柯文哲，痛批民進黨沒有很認真想為下一代做事。

YouTube頻道《街頭有派對【木炭民調】》昨（9）日發布在向上市場進行的街頭民調影片，結果顯示在四腳督情況下，賴清德拿下23票、民眾黨總統參選人柯文哲13票、國民黨總統參選人侯友宜7票、鴻海創辦人郭台銘7票；若是藍綠白三腳督情況下，賴清德多了1票、拿下24票，柯文哲則多了4票、得到17票，侯友宜仍維持7票，另外有2人棄票。

值得注意的是，影片中有名自稱是深綠的民眾直言會將票投給柯文哲，並呼籲對台灣未來有願景的人，將票投給有理想、有中心思想的柯，他痛斥民進黨政府沒有很認真地想為下一代推出什麼政策。

除此之外，支持侯友宜的民眾認為他「有義氣、有擔當」、「比較正派」；支持柯文哲的民眾指出「泛藍不整合就投柯」、「敢說敢講」、「不要藍綠」；挺賴清德的民眾則說「副總統對國家方向比較清楚」、「比較有政治經驗」、「比較有國際觀」。