國道一號日前發生一起離譜的駕駛擋道救護車事件。一名休旅車駕駛，行經國道1號永康路段時，後方一輛載有病患的鳴笛救護車欲超車，駕駛卻不讓路，將車停在內側車道上欲下車找救護車理論，當場遭救護車駕駛狂罵「是在擋什麼路?」這時休旅車駕駛才似乎清醒反身快速離去，國道高速公路警察證實，已接獲檢舉影片，查證屬實後會依法開罰。

根據《記者爆料網》於9日分享的影片，該輛救護車行車紀錄器清楚記錄下離譜的一刻。本月6日晚間7時許，該輛救護車行駛在國道1號永康段，欲在內線道超車載送病患。

未料前方一輛休旅車，雖然打了打右轉燈，卻刻意不換車道，而且車速愈來愈慢，救護車駕駛只好鳴長聲警笛提醒讓路，但休旅車卻直接打雙黃燈停在內側車道上。

只見休旅車駕駛一臉怒氣下車走向救護車，但疑似發現是救護車後立刻要返回車上，救護車駕駛不經破口痛罵，「你現在是怎樣，擋在路上幹什麼啊！」駕駛聽這時才回神跑回車上後加速開車離去，景象相當驚險。

國道公路警察局第四大隊證實，已接獲民眾檢舉影像，將傳喚駕駛查證違規是否屬實，若檢舉明確，將依據道路交通管理處罰條例第45條第2項規定：「汽車駕駛人聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車之警號，不立即避讓者，處汽車駕駛人3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照」舉發，並依該條例第45條第3項規定，前項情形致人死傷者，處汽車駕駛人6千元以上、9萬元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照。