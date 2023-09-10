M.O.N.T的Roda（左起）、Bitsaeon特別多留一天走走逛逛！（華藝娛樂提供）

韓國超人氣音樂節目「PEAK TIME」當中人氣男團之一的M.O.N.T，兩位成員Bitsaeon與Roda已於昨日中午抵台，雖然通行走關內，但還是有不少幸運粉絲小小一睹了兩個人的帥氣風采，親切的他們一路上笑容沒停過，不但對每位MINT（官粉名）親切打招呼，看到工作人員時，Bitsaeon與Roda也頻頻對大家問候致意，下榻飯店稍做休息，M.O.N.T看到各式各樣滿滿的MINT應援美食打氣，包括Bitsaeon依然很忠誠喜愛的麵包時，Bitsaeon說：「好感動！原來大家還記得我愛吃麵包這件事！」，而Roda則是看到粉絲祝福演出成功的小卡時，頓時窩心說：「對於你們的照顧，此時此刻我們覺得非常幸福！」。

M.O.N.T的成員Roda在青島生活14年，一口流利中文全程與粉絲互動，還現場教了Bitsaeon幾句中文寵粉，讓他也能一起加入聊天，因此Bitsaeon果然驗證Roda執導功力不差，一連說出：「Bitsaeon回來了！我是M.O.N.T主唱Bitsaeon。」、「我想念你們大家！」等，當問到兩人想推薦什麼美食給韓國朋友時，Bitsaeon不加思索立刻說：「芒果冰的啦！」，而私下就超愛吃雞排的Roda，則表示前晚已經吃了四片雞排，但沒想到Bitsaeon立馬吐槽說：「是五片喔！」，惹得台下粉絲笑聲不斷。而他們也搶先對現場粉絲預告，九月生日的Roda正在準備畫展，並歡迎大家屆時來參觀，Bitsaeon則預告M.O.N.T即將發表新歌。

首次在台北舉辦專場的M.O.N.T，以LIVE超強實力聞名，為了讓節目更精彩可期，他們特別帶來專屬BAND助陣，從第一首歌「SOMETHING」開始，接著「FEVER」、「Crazy」、「Anxious」、「Lethargy」、「Moonlight」、「Telescope」、「Bae」、「Boom Bang」、「Tired」、「SHADOW」、「ANTI-HERO」、「Like We’ve Never Been」，誠意滿滿的他們，還在安可曲上特別完全在地化，致敬了三大華流歌手的經典好歌，包括周興哲的「你，好不好」、周杰倫的「霍元甲」與婁峻碩的「Colorful」，堪稱是韓星（團）裡，一次唱最多中文歌的冠軍，M.O.N.T能抒情也能饒舌，字正腔圓把三首曲目的中文歌詞完美詮釋，也讓台下MINT粉佩服不已，自身偶像對演出的認真與敬業，也深深覺得喜歡上M.O.N.T果然是今生最幸福的事，成功舉辦完FAN CON後，M.O.N.T特別多待一天，兩人滿心期待，準備好好走走逛逛：「除了雪花冰與牛肉麵外，我們要把夜市的東西全部要吃一遍。」