新竹縣長楊文科在竹北天后宮為縣運會祈福並點燃聖火，將聖火傳給聖火隊。（羅浚濱攝）

新竹縣112年全縣運動會10日登場，縣長楊文科到竹北天后宮為縣運會祈福並點燃聖火，將聖火傳給聖火隊，再赴新竹縣體育場為縣運會開幕。楊文科指出，新竹縣選手在4月的112年全國中等學校運動會大放異彩，祝福這次縣運會所有的選手都能全力以赴，創造佳績。

楊文科表示，縣運會10日起一連4天在體育場舉行，有242隊、1551名選手及隊職員511名共2062人參加，是新竹縣的體育盛事，舉辦縣運目的是要發掘優秀選手並推廣全民運動，感謝新竹縣議會及新竹縣體育會的支持，讓新竹縣舉辦的運動賽事都能順利圓滿。

楊文科說，對所有運動選手，縣府都會好好栽培，選手到外地參賽的差旅費、住宿費等都有所調整，學校團體參加運動賽事核予參賽補助外，對全國比賽得名的選手也提供培訓補助金，希望選手們不只在全國比賽出類拔萃，將來還能更上層樓，參加國際賽事，為台灣及新竹縣爭光。

新竹縣體育會理事長田耕豪表示，新竹縣的體育運動不斷成長，在全縣、全國及全世界都能看到新竹縣的選手，非常不容易，尤其楊縣長上任後讓體育翻轉，從設施、場地、場館到選手營養金補助，及體育教育三級制逐漸落實等，讓選手根留新竹縣，也希望讓更多優秀選手到新竹縣。

112年新竹縣運會由新埔國小承辦，由六家高中引領會旗進場揭開熱力序幕，大會邀請六家國小韻律體操擔任開幕表演，並安排在巴西里約熱內盧獲得世界中學生U18運動會女子跳高銀牌的東泰高中林沛萱、男子3千公尺金牌的台北市立大學徐立紘及2023全國大專校院1000公尺第三名台灣體育運動大學周賢峰，分別代表持聖火及運動員宣誓，1551位選手將分別參加7項田賽和21項徑賽。