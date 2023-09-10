新竹縣科技藝術家顏璟全，從設備工程師跨界藝術，發展出「葉雕」技術成立新創公司，並以「葉影之境 蓮華靜謐」作品參加新竹縣文化基金會舉辦的「匠心之夢」全國文創工藝競賽，初試啼聲就贏得精品組佳作，雷射葉雕並取得台灣新型專利。

顏璟全說，他過去對中國大陸手工的葉雕著迷，便利用自身的科技專長，開始研究雷射雕刻的參數設定，開發初期光是乾燥葉片這個步驟，就用了超過1千片葉子。

他說，經過不斷嚐試，從樹葉的採集、清洗、浸泡、防腐、乾燥、整平到電腦描繪圖案、設定參數進行雷射雕刻，人像作品約1週可完成。

顏璟全日前帶著「葉雕楊文科」致贈給縣長楊文科，指他研究的「雷射鏤空葉雕飾品」技術，已成功取得台灣新型專利，並正向日本提出申請，期待葉雕從新竹縣出發，讓科技藝術也能開創出新藍海，在國際閃耀。

楊文科表示，「雷射鏤空葉雕飾品」這項技術相當驚艷，尤其是新竹縣屬於科技大縣，顏璟全跳出科技產業，走入文創領域需要很大的勇氣，打破框架才能與眾不同。

楊文科肯定新竹縣文化基金會舉辦的「匠心之夢」，給許多工藝家創作平台，也讓新的科技藝術能爭取嶄露頭角的機會，未來也將與縣內的文創品牌「日日當好」合作，讓新竹縣藝術產業能更蓬勃的發展。

文化局長李安妤說，顏璟全「葉影之境 蓮華靜謐」作品，以縣定古蹟竹北蓮華寺及觀音菩薩為主題，葉片取自台灣常見行道樹羊蹄甲，運用當代鏤空雕刻技術，保留葉片原生葉脈，每一筆刻畫線條都必須手工調整，精準在葉片上精雕細琢、定格在葉片上，成為獨一無二的收藏藝術品。