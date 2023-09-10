轎車變道不慎，後方機車騎士反應不及撞上。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

轎車變道不慎，後方機車騎士反應不及撞上。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄43歲王姓騎士日前晚間行經三民區澄清路、文武街口時，前方轎車突然變換車道，導致王男閃避不及撞上倒地。警消獲報到場，將王男送醫搶救，雖王男當下有意識，但因頭部重創導致顱內出血，仍於隔天宣告不治，由於全程僅有店家監視器不清晰，自稱王男親屬在網上求行車紀錄器影像，來協助警方釐清肇事原因；後續轎車駕駛27歲郭姓男子依過失致死罪送辦。

5日晚間7時55分許，王男騎車行經三民區澄清路、文武街口時，前方郭男駕駛白色轎車要右轉進入建國路，但疑似變道不慎，後方王男反應不及，雖然向一旁閃避但仍撞上轎車左側車尾，人車倒地。

後續三民二分局警方獲報到場，當下王男雖意識清楚，還有與警方交談，但仍感到身體不適，員警協助將王男送醫救治，不料王男病情開始急轉直下，不幸於6日晚間7時因顱內出血宣告不治。

王男親友聽聞噩耗難以接受，因事故發生當下僅有店家監視器較不清晰，自稱王男的弟弟在臉書社團「高雄大小事」發文求行車紀錄器影像，表示「機車騎士是我的哥哥，哥哥很不幸的離開了，請問有人能提供當時經過車禍地段的行車紀錄影像嗎？」

警方指出，雙方無酒駕，調閱監視器追查，初步研判郭男變換車道時，未讓直行車先行，已違反道路交通安全規則第98條第1項6款，另王男亦未保持安全距離，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判；後續郭男依過失致死罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。