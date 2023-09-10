新竹縣政府為減輕家長育兒負擔，努力提升公共化教保服務供應量，教育局今年在4所小設立附設幼兒園，新建華興非營利幼兒園將在10月開園，社會處除新營運的新竹縣綜合社會福利館托嬰中心外，福德托嬰中心將在年底開幕，讓年輕家庭安心托育。

教育局長楊郡慈指出，112學年度新增附設幼兒園的有，竹北市鳳岡國小、新埔鎮文山國小、關西鎮坪林國小及新豐鄉新豐國小，每園各新增1班2歲專班。

楊郡慈指預計10月開園的華興非營利幼兒，將招收3歲以上2班、2歲專班2班，是竹北西區首所非營利幼兒園，增設2歲專班是考量幼兒滿2歲離開托嬰中心後，可以順利銜接教保服務機構。

楊郡慈說，目前全縣已有公立幼兒園86園，非營利幼兒園6園，準公共幼兒園66園，在112學年度新增2所幼兒園後，公共化教保服務供應量將達45％。統計新竹縣112學年度公私立幼兒園整體供應量計2萬6467名，而2至5歲的幼教學齡兒童有2萬3205人，足可容納幼兒入園需求。

楊郡慈說，該局會視區域需求，增設國小附設幼兒園，並持續盤點縣內各機關及國中小閒置空間，規畫增設2歲幼兒專班及設置非營利幼兒園，同時考量雙薪家庭的托育需求，補助經費鼓勵各國小附設幼兒園，開辦下午4點過後的延長照顧服務。

社會處長陳欣怡表示，縣府因應竹北市人口快速成長的托育需求，竹北市公托和準公托已從38所增加到58所，能托育2088名幼兒，日前開幕的新竹縣綜合社會福利館設置公設民營托嬰中心，收托2足月至未足2歲的嬰幼兒共32名，托育比為1比4，使收托的嬰幼兒能受到良好照顧。

此外，增設的福德托嬰中心將在年底開幕，新竹縣婦幼館增建二樓工程2024年底完工後，將設立社區公共托育家園，能降低竹北市家長的育兒負擔。