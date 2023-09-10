印度今晚在20國集團（G20）峰會後設宴招待G20領袖，有別以往以肉類為主的外交晚宴菜色，印度此次推出充滿印度香料的全素食菜單，展現印度總理莫迪最愛的小米料理。

綜合法新與路透社報導，這場晚宴由印度總統慕爾穆（Droupadi Murmu）主持，菜單上共有3道以不同種類小米入菜的素食料理，藉此慶祝「豐收之秋」。

此次晚宴主菜為「波羅蜜烤餅配醬燒野菇」佐「小米脆片及咖哩葉拌克勒拉紅米」，開胃菜包括「以優格球點綴的狐尾草小米葉脆片」，甜點則是散發荳蔻香氣的小米布丁。

President Droupadi Murmu hosted the #G20 Summit dinner on Saturday at the #BharatMandapam in Delhi. Here's what was served at the gala dinner. https://t.co/R5PYUy8HYV — IndiaToday (@IndiaToday) September 9, 2023

小米是一種無麩質穀物，得以在水資源有限的貧瘠土壤上種植，也是印度數以百萬計民眾的主食。印度是全球最大的小米生產國，出口量高居全球第2，莫迪（Narendra Modi）政府2014年上台以來，一直致力提升小米生產與消費。

聯合國（United Nations）正是在印度提議下，將2023年定為國際小米年（International Year of Millets）。

晚宴菜單寫道：「為了讓我國貴賓品嘗印度各地種植的小米，我們將其融入今日菜單裡的數道料理中。」

小米生長時間僅需小麥的一半，用水量也只要水稻的30%。這份菜單將其稱為「超級食物」，並稱「小米得以在不利與乾旱環境下生長」，能夠在「解決氣候變遷及糧食安全等問題時扮演重要角色」。（譯者：張茗喧/核稿：劉文瑜）1120910