信賴台灣後援會榮譽會長涂醒哲致詞。（廖素慧攝）

民進黨總統參選人賴清德繼日前有立委王美惠主導的「嘉義市信賴台灣之友會」成立，會長江熙哲喊拿超過10萬票，今天嘉義市黨部主導的「嘉義市信賴台灣後援會」成立授旗大會，榮譽總會長涂醒哲也跟進喊要拿10票以上。

涂醒哲說，蔡英文總統選3次總統，嘉義市都沒有漏氣，第1次拿到逾50％、7萬多票，第2次拿到59％、8萬3000多票，第3次更恐怖，拿到61％、9萬9000多票，這次賴清德選總統要拚10萬票以上，讓大家知道嘉義市支持民進黨人才當總統，一次比一次更高。

賴清德「嘉義市信賴台灣之友會」6月3日成立大會，前議員江熙哲（江總）擔任會長，他當時說嘉義縣喊明年總統大選要大贏10萬票，嘉義市要比嘉義縣贏更多。

民進黨嘉義市分裂，嘉義市信賴台灣之友會、嘉義市信賴台灣後援會各立山頭，都喊出要拿10萬票以上，互別苗頭較勁意味濃。

但賴清德現場疾呼「分進合擊，團結勝選」，挺王美惠當選立委，與中央一起打拚，同台的信賴台灣後援會會長們、黨籍議員神情木然，耐人尋味。