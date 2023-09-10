48歲不老男神陳曉東2014年與台灣護士女友王妤嫻結婚，生下兩女，昨(9日)陳曉東出席活動宣布中秋節要來台，解釋是因為疫情白繳了台灣8年土地稅，豪宅又因還沒裝修無法入住，這次要來台確認裝修進度，但他表示應該不會在台定居，房子等裝修好再決定要出租或者賣出。

身為台灣女婿的陳曉東過去演出《蘭陵王》翻紅，9年前與小他14歲的王妤嫻結婚，平時常在網上分享一家四口日常。據《東網》報導，昨他出席公益活動，除了獻唱新歌，也透露中秋節要來台灣一趟，親自來台監督豪宅裝修進度，他更表示其實8年前就買進該房產，因疫情繳了8年土地稅卻沒住過，至於裝潢風格，他表示自己喜歡簡約風，裝修預算無上限，可見傳聞身家上億的他口袋之深。

話鋒一轉，陳曉東表示因為全球經濟情況正在變動，自己一向保守，應該暫時不會再買房，並透露目前靠房租當副業收入，他都派老婆去收房租，讓王妤嫻當黑臉，「成天兇到死叫人交租」。而王妤嫻先前常在小紅書分享日常，不時分享老公買給她的名牌包，卻遭酸民指「沒品味」，她則高EQ回：「本尊很漂亮實用」。

育有兩個女兒的陳曉東，先前被問到有沒有計畫拚第三胎生個兒子集滿「好」字？他搞笑表示自己不抗拒，但生產太辛苦妻子不想再生，先前他更坦言當年閃婚是由於老婆懷有身孕，而王妤嫻是醫生世家，不僅當過平面模特兒和護士，兩人結婚後讓他第一次有家的感覺，並稱讚太太雖年紀小，從小家教嚴格以至於個性堅強，是好賢內助。