首屆TTXC台灣文化科技大會在高雄，由文化部啟動、與高雄市政府、數位發展部攜手打造文化科技新品牌，匯入影視、音樂、產業、派對等領域。會展主要活動之一的高雄電影節於10月7日（六）開幕，亞洲最大的XR沉浸式影像大展「XR無限幻境」，10日公布「高雄原創VR」片單，台灣科技藝術大師黃心健的最新力作《自監體》，去年在雄影首映首集後，接連入選SXSW、法國新影像藝術節等國際大展，今年回到高雄播映完整版亞洲首映，深入體驗「監視」與「監控」的本質，超過100分鐘的虛擬實境體驗，充滿大師風采。

高雄市長陳其邁表示，虛擬實境的技術讓人彷彿身歷其境，這次「高雄原創VR」片單《自監體》，除了是入選國際大展的高品質片單，更提供超過100分鐘的虛擬實境體驗，質與量都兼具的優秀國際級片單，只在這次10月高雄首屆TTXC台灣文化科技大會！歡迎全台各地的朋友，一起來高雄感受彷彿置身電影故事情節的樂趣。

由文化部、數位發展部及高雄市電影館長期支持的「高雄VR FILM LAB」計畫，迄今已有33部虛擬實境影像作品，今年再推出四部年度最新作品，數位藝術新銳謝文毅導演新作《暗面》，以「阿雷西博天文台」為創作靈感，打造出大衛林區影像氛圍的虛擬實境，體驗異化墜落的奇幻經歷；陳怡蓉導演的VR首作《朵拉Ep.1》改編佛洛伊德的真實醫療案例，「紙劇場」的特殊美學氛圍創造奇異感官的創傷潛意識與情慾世界。

王靖雅導演的《擬吻》邀集了曹佑寧、韓寧演出未來世界的科幻愛情，曹佑寧化身為虛擬實境的夢中情人，短短12分鐘的階段性作品（prototype），融合AI、VR、元宇宙等科幻元素；由高雄電影節、法國在台協會和法國新影像藝術節聯合推出的跨國駐村計畫，年度階段性作品《午夜的跳躍任務》，由法國雙人組「午夜霓虹」執導，他們創造出心靈投射的「跳躍」科技，為觀眾敞開通往想像世界的科幻異度，是難得一見的數位體驗。

大師黃心健此次帶來《自監體》（The Eye and I）完整版，與法國國寶級音樂家讓米歇爾雅爾合作，超過100分鐘的VR體驗，創造出監視與被監視的VR世界，故事復刻了法國哲學家米歇爾傅柯（Michel FOUCAULT）的「圓形監獄」理論，進入VR的觀眾來到一人一室環形監獄，牢房開口皆面向環的內側，正中央燈塔狀的探照燈反覆照亮每間牢房，除了探照燈塔內獄警的監控，牢房裡的犯人也都一覽無遺、互相監視著。《自監體》體驗關於監視的各種方式，美好、幽默又發人深省，經由一系列黑暗旅程後，觀者將了解「監視」是如何以各種形式深植文化，甚至影響我們對真實的認知。

《朵拉 Ep.1》（Dora Ep.1）講述著名心理學家佛洛伊德一個著名的精神分析案例，在19世紀末、20世紀初的歐洲，心理學尚未被正名為一個學科，在這樣的背景下，佛洛伊德用催眠術治療「歇斯底里症」的患者，朵拉正是他的病患之一，觀眾在VR中以第一人稱成為朵拉，透過佛洛伊德的催眠暗示，進入朵拉層層回憶卷宗中，透過凝視夢境進入朵拉的私生活、情慾世界與潛意識，彷彿上演一場怪誕畸形秀。導演陳怡蓉運用大量的超現實主義的「紙劇場」拼貼藝術，建構朵拉潛意識中的瘋狂世界。

台灣導演謝文毅繼翠貝卡影展之作《彼岸》，最新VR姐妹作《暗面》（LIMBOPHOBIA）更清晰地揭露個體與外在世界的張力，以當代社會中的盲目作為貫穿全作核心，談論建造、毀滅以及災難，越過時間與空間，重新與自己的存在對話。謝文毅表示，《暗面》更想要強調的是「失去重心」，過程中，觀眾會體驗到往下墜落的感受，「這個的作品核心的理念是關於盲目，以及我們如何不盲目，還有關於我們個人和外在群體的關係」，劇中大量的觀景窗和阿雷西博天文台、天文望遠鏡等元素，都在暗示著人盲目的狀態，觀眾將以一個旁觀者的視角看見世界的混沌。

《擬吻》（Virtual Kiss）將時空設定為 2033年的台北，訴說人們生活在充滿著AI科技的社會，一個女人穿越回憶元宇宙，重新面對青春遺憾的科幻愛情故事。《擬吻》由曹佑寧、韓寧擔任男女主角、張郁婕特別演出，曹佑寧化身少女的夢中情人，探索愛情的「虛擬實境」，如果在虛擬世界裡，你跟渴望卻不可得的那個人在一起了，會發生什麼事？