台灣桌球一哥林昀儒今天在亞洲桌球錦標賽男單4強賽，以0比3不敵2屆奧運金牌得主中國名將馬龍，無緣決賽，仍締造個人男單新猷，而這面銅牌也是他個人這屆第3面獎牌。

9月剛在世界桌球職業大聯盟（WTT）阿拉木圖挑戰賽男單奪冠的林昀儒氣勢正旺，不僅在韓國平昌舉行的亞洲桌球錦標賽率領男團鍍銀，混雙還與陳思羽摘銅，在個人男單項目更一舉挺進4強，確定提前鎖定第3面獎牌。

世界排名第7的林昀儒在4強賽對決馬龍，過去雙方7度交手，林昀儒以3勝4敗略居下風，但有3次激戰至決勝局才分出勝負。

兩人開賽展開激戰，林昀儒儘管一度以7比6領先，可惜未能把握機會，以8比11讓出首局。

面對馬龍次局持續施壓，林昀儒顯得有點放不開手腳，陷入0比5落後，加上接發球出狀況，以4比11再丟1局。

林昀儒第3局展開反攻，開局以2比0領先，但隨後遭馬龍連續反手拍壓制逼平，雙方一路鏖戰至局末，林昀儒未能阻止對方攻勢，最終以8比11落敗。

由於亞錦賽沒有比銅牌戰，林昀儒與中國好手梁靖崑並列男單銅牌，林昀儒這屆賽會以1銀2銅作收。

晚間登場男單冠軍戰將由中國球王樊振東對戰馬龍，中國隊不僅囊括男單冠、亞軍，這屆亞錦賽合計包辦7冠。（編輯：管中維）1120910