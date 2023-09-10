台南市登革熱疫情進入高峰期，連日來每天新增2、300例，許多民眾擔心疫情失控，但登革熱防治中心今天分析，儘管經常下雨影響防疫成效，但與2015年疫情大流行相比，病例並未呈現倍數成長，顯示每天動員1000人投入噴藥、孳清等防疫作為，對疫情產生一定程度的壓制效果。不過，為能及早發掘出潛藏社區的確診病患，登防中心將爭取更多診所協助篩檢，希望從現在的306家增加到400家。

登防中心表示，從今天起將進入第37周，根據往年的登革熱流行病學曲線圖來看，從第35周起都是高峰期，第38周將達到最高峰，因此未來這2周是防疫的關鍵期，更需要全體市民配合相關的防疫措施。

雖然有專家認為，今年的登革熱疫情比2015年還嚴重，但登防中心指出，以台南市為例，2015年的病例數呈倍數成長，光是當年第35周的病例數就有2824例；但今年的病例數至今單日最高出現在9月6日的322例，之後即緩步下降，今年的第35周也只有1022例，並未出現倍數成長，顯示疫情受到一定程度的壓制。

登防中心還說，這段期間連日下陣雨，但因疫情嚴峻，每天仍出動1000人利用雨停的空檔，展開家戶內外的噴藥、孳清等工作，與老天爺拚時間賽跑，雖然防疫成效受到下雨的影響不如預期，但努力不會白費，「有做就會有效果」。

登防中心強調，防治登革熱有3支箭，第1支箭是及早發現病例；第2支箭是即時化學防治；第3支箭是孳清、孳清、再孳清；鑑於今年台南流行的第1型登革熱症狀並不明顯，為能盡快發現潛藏社區的病例，以便及早噴藥、孳清，目前全市雖有306家醫院診所提供NS1篩檢，中心還將繼續爭取更多診所協助防疫，目標數是400家。