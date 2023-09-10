在美國總統拜登即將於今（10）日訪問越南之際，美國《紐約時報》9日報導稱，越南政府一份內部文件顯示，在美國和越南近期不斷發展關係的同時，河內正在制定秘密計劃，不顧美國制裁措施，從俄羅斯購買武器。

《紐約時報》稱，越南是武器進口大國，長期依賴俄羅斯的武器裝備。越南對俄羅斯武器交易的追求，削弱了它與美國的聯繫。這也顯示美國外交政策的風險，相關政策迫使各國不得不做出「我們還是他們」的二者擇一。

報導稱，這份越南財政部文件的日期為2023年3月，內容已得到越南前任和現任官員證實。文件描述了越南如何通過在西伯利亞的越俄合資石油企業秘密支付國防採購費用。文件表明，在「俄羅斯受到西方國家全面禁運」之際，越南正在與俄羅斯談判一項新的軍火交易，以「加強戰略互信」。

新加坡東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）資深研究員史托瑞（Ian Storey）說，「我覺得美國在某些方面對越南抱有不切實際的期望…對一些事的誤解可能會讓美國引火燒身。」

對於《紐時》的報導，美國外交官員尚未置評。