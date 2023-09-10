北韓第1艘攻擊核潛艇第841號「金君玉英雄艦」日前下水，引起了國際關注。對此，前立委郭正亮研判，北韓核潛艇的技術可能是俄羅斯所提供，其目的和先前在白俄羅斯部屬核武類似，是為了要對付日本與駐日美軍。

北韓領導人金正恩出席該艦下水典禮時聲稱，要「讓無恥敵人感到恐怖威攝。」據了解，「金君玉英雄艦」很可能是蘇聯製633型「羅密歐級」潛艦的改良型，噸位為3000噸級，可能有10個可發射潛射彈道飛彈的發射管。不過，南韓軍方研判，「金君玉英雄艦」恐無法正常服役，南韓政府也批評，北韓不顧民生困難，執意研發毫無意義的武器。

郭正亮8日在政論節目《中天辣晚報》表示，近期北韓的軍事科技給人在短時間內突飛猛進的感覺，不只成功研製出超高音速彈道飛彈、核潛艇和大型無人機，飛彈射程大幅提升，有南韓媒體還報導，北韓的戰術核武研發進度已到72%，「南韓大概想一想就背脊發涼。」

郭正亮認為，北韓的軍事科技突然「開竅」的原因，是因為背後有俄羅斯在支援，首先，由於國土距離近，大陸不可能提供北韓相關技術，反而是「天高皇帝遠」的俄國可能性最大。第二，如同先前為抗議北約援助烏克蘭，而在白俄羅斯境內部屬核武，俄羅斯現在提供武器技術給北韓，目的就是為了要對付日本和駐日美軍。