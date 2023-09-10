前AV導演圤智雨曾與李妍瑾交往，最終兩人不歡而散，如今李妍瑾認愛新歡圈外男友「小人物」，更在昨（9）日宣布答應男友求婚；對此，圤智雨發文寫下：「結婚不等於幸福，現代人的離婚率居高不下，而圈內人更多是離婚收場的例子」。

圤智雨今（10）日社群以「結婚不等於幸福」為題發文表示，現代人離婚率相當高，且許多圈外人的婚姻也是以離婚收場，且「並不是說漂亮女生就會幸福美滿下去，更多的是結婚後翻臉的案件在新聞中上演」接著，他以「拔河妹」哈霓萱為例，也提及離婚的小甜甜跟Makiyo「藝人很多都有什麼先天性憂鬱症之類的，有些不吃安眠藥根本無法入睡生活的人，這些事情沒考量進去，根本就是註定失敗的開始。」

圤智雨認為，結婚不是秀「結婚雖然對公眾人物來說是很好的版面報導，但比起結婚，這個時代大家更愛看的是離婚新聞，所以不要問我爲什麼喜歡偷偷做好安全措施，並且認真思考婚姻關係，甚至是不結婚，因爲，我不想造成戶政單位的工作負擔呀！」

事實上，圤智雨與李妍瑾分手後，圤智雨曾在IG上發文，列出「五大罪狀」控訴李妍瑾，更向對方喊話「我一次講出我的抱怨，就是希望妳要去看醫生，不要搞到自己人不人鬼不鬼的」。