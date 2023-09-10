高雄前鎮漁港先前因中央補助81億改建引發社會批評，其中超過4億用於船員會館的興建，但漁會、船員等均不看好其帶來的效益，恐因使用效率低淪為蚊子館。漁業署表示，船員會館以服務船員為主要的營運方向，並以平價、非營利性服務船員，展現台灣支持、落實保障外籍船員權益福利的決心。

漁業署表示，前鎮漁港為中央主管的第一類漁港，也是遠洋漁業重要基地，但已歷經50年未投入大型建設，因而有碼頭水深不足、市場設備老舊、港區及周邊社區雨污水排入港區等問題急須改善。此外，全國1100艘遠洋漁船中，前鎮漁港就有444艘，占全國40％，且大多為300噸以上的大型漁船。

為符漁船大型化停泊需要、提升加強船員權益照顧，帶動轄區產業升級及經濟發展，專案經費投入深水碼頭整建、新建多功能水產品運銷中心、既有魚市場整建、多功能船員服務中心及港區環境改善與下水道建設，係對應產業需求，並獲漁會、漁業公協會及在地居民的支持與肯定。

漁業署說明，船員會館主要是提供每年約1.5萬人次的外籍船員，隨近300艘遠洋漁船返港，能夠購物、餐飲、交流、住宿、盥洗、祈禱、運動、諮詢、關懷等而設置。

漁業署強調，國內漁港分為第一類漁港及第二類漁港，分屬中央政府及地方政府所主管，各漁港功能性、機能建設需求亦不相同，為維持產業均衡發展，漁業署會考量各地方產業需求、漁港環境差異等，統合建設需求後依照行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點規定爭取經費，並整體合理分配預算以積極支持各地漁業建設。