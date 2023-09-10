新冠疫情趨緩後，許多人不再戴口罩，小兒科醫師林智葳分享，下午3小時的門診就抓到了3個感染呼吸道融合病毒（RSV）的孩子，年齡介於5個月到2歲半，但呼吸道融合病毒一般是在冬天流行，今年卻異常和流感在夏天爆發。

小兒科醫師林智葳日前在臉書上分享，下午短短3小時的門診，就抓到了3個RSV（呼吸道融合病毒）的孩子，年齡分別是5個月、8個月和2歲半。而RSV病毒通常會在冬天流行，但今年卻異常地和流感一起在夏天爆發。

林智葳表示，呼吸道融合病毒的主要症狀有3個，包括高燒3到4天以上；嚴重咳嗽，且通常會咳到吐；以及咳嗽出現喘鳴聲，且痰多到爆炸。

林智葳指出，感染呼吸道融合病毒以後，病程大約7到10天痊癒，但2歲前的孩子感染呼吸道融合病毒而住院，之後得到氣喘的機率是沒得到過孩子的1.9倍，而在更小周數的早產兒身上，更可能高出10倍，提醒家裡孩子有高燒、嚴重咳嗽的症狀要特別注意。