羅馬尼亞國防部今天表示，境內發現新的無人機殘骸，且機款與「俄羅斯軍隊使用的相仿」。

法新社報導，與烏克蘭伊斯梅爾（Izmail）隔岸相對的羅馬尼亞東部城市普勞魯（Plauru）疑有無人機殘骸，羅馬尼亞海軍在接獲通報後展開地毯式搜索。

本週稍早，羅馬尼亞曾在同個地區找到過無人機殘骸，地點就在距離今天發現碎片幾公里外。

Romania acknowledges Russian drone may have crashed on its territory, NATO briefed pic.twitter.com/h3oYo7xsQM — BNO News (@BNONews) September 6, 2023

羅馬尼亞國防部在聲明中說：「搜尋過程中發現的無人機殘骸，與俄羅斯部隊所用的機款相仿。」聲明補充說，將把這些殘骸送驗進行分析。

路透社報導，總統約翰尼斯（Klaus Iohannis）表示，這項發現顯示身為北大西洋公約組織（NATO）成員的羅馬尼亞，空域曾遭入侵，令人無法接受。

他在舊稱「推特」（Twitter）的社群平台X寫說：「我強烈譴責這種侵犯我們空域主權的行為，這對當地羅馬尼亞民眾安全構成實質威脅。」

約翰尼斯表示他已和北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）通話，討論最新發現的這些無人機殘骸。

史托騰柏格在X發文證實他與約翰尼斯談過話，表示「雖沒有跡象顯示那是蓄意攻擊北約」，但俄羅斯在邊界附近發動襲擊行動「破壞了穩定」。他並說：「我樂見美國決定部署更多的F-16戰機在北約執行空中警務。」

烏克蘭4日表示，俄羅斯徹夜空襲烏國東南邊境港都伊斯梅爾時，俄國所用的伊朗製無人機在羅馬尼亞境內爆炸並墜落。當時羅馬尼亞一再否認這樣的說法。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1120910