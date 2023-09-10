中秋節將屆，已有民眾利用星期假日烤肉，海產類以牡蠣最受歡迎，雲林縣台西鄉是文蛤養殖重鎮，10日漁民推出文蛤、白蝦烤肉組，目前傳統市場文蛤每台斤約100元，白蝦約500元，漁民表示吃膩了牡蠣，文蛤、白蝦營養豐富，吃起來不會太飽漲，是烤海產首選，另外虱目魚肚也很受歡迎。

雲林文蛤養殖面積共約3300多公頃，年產量約3萬1400多公噸，產值達17億左右，全台排名第1，主要分布於台西鄉、口湖鄉，2鄉皆超過1300公頃。最近漁民陸續打撈文蛤、白蝦、虱目魚，主要是因應中秋節期間的烤肉旺季，供消費者預購，不少外縣市民眾對於產地海鮮情有獨鍾，訂購情況不錯。

台西文蛤養殖業者李宗燦表示，為因應極端氣候，近年來愈來愈多漁民改採生態共生養殖，將文蛤、白蝦、虱目魚混養，藉由食物鏈來維持魚塭生態，這種養法可提高養殖物存活率，減少極端氣候危害，配合益生菌的使用，可有效提高收成量，品質也更有保障。

李宗燦說，台西地區文蛤與白蝦養殖歷史悠久，品質穩定，加上近年來台塑企業為敦親睦鄰，請學者專家輔導漁民科學養殖，成立駐地實驗室、益生菌工廠、技術交流中心，讓文產品質持續優化，打出台西海產名氣，這幾天已有不少民眾開始訂購各種水產，準備與親朋好友分享。

口湖鄉成龍溼地鳥仔區生產班也推出烤肉海產，主打生態養殖文蛤、白蝦、虱目魚，強調這些產品都是長時間參與成龍溼地維護工作的村民自家產品，部分收益會投入成龍溼地的經營與維護，民眾在消費、烤肉、團聚同時，也在支持成龍溼地的生態，讓中秋團聚更有意義。