上個月底中央氣象局設在頭份國小的監測站測得40.3度高溫，因應民眾消暑的需求，頭份市長羅雪珠宣布，苗栗縣頭份市運動公園的親水設施「水漾步道」，延長開放到9月底，每周六、日的下午3點至7點，大家都可以前來享受涼爽的水漾步道，請鄉親朋友多加利用。

頭份市公所2015年在頭份市運動公園打造親水設施水漾步道，除2021年曾因為疫情與缺水等因素暫停開放1年，多年以來每年暑假都會開放給民眾戲水消暑，吸引大、小朋友前來遊玩，廣受市民好評。

而上個月底頭份市氣溫達到40.3度，創下全台最高溫，同時打破紀錄，讓原本只開放到9月3日的水漾步道，延長開放到9月底，頭份市長羅雪珠表示，她要成為家長的「最強隊友」。

羅雪珠說，最近這樣的高溫天氣，更能體會到大家對於消暑的需求，以及聽到了鄉親的心聲，因此，她宣布好消息，為了滿足大小朋友的需求，延長開放頭份運動公園的水漾步道時間，讓大家繼續消暑趣。

她表示，從現在起直到9月底，每週六、日的下午3時至7時，大家都可以前來享受涼爽的水漾步道，請鄉親朋友多加利用。看著孩子們拿著水槍，打起水仗，全身玩得溼答答，卻笑得燦爛無比，相信這個設施可以成為爸媽們的「最強隊友」，替家長分擔，讓大小朋友都有個盡情玩樂的好去處，尤其今年加長了水漾步道，讓玩水更盡興。

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另外，也要提醒小朋友，並呼籲家長們，請不要讓小朋友在水道內奔跑，毛小孩們也請不要進入水池中，進入公園需要繫上「安全帶」握緊牽繩，以維護自身及他人的安全與公共環境衛生。