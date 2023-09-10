讀者提供/ 程炳璋翻攝

台南市戚姓女子趁中元節普渡賣場繁忙，分3天多次潛入中西區1家大型量販店行竊68件商品，裝入大型手提包掩護，查獲的贓物擺滿桌面，遭依照竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦，警隔日臨檢酒店，才發現她竟在酒店上班。

40歲戚女在8月28日、9月1日與6日，分3天多次到一家量販店內，至少68項生活商品，因為中元普渡，採購民眾眾多，店家一時未覺察，事後清點商貨品才發現，有整箱的商品被切割拆封，箱內物品短少。

店家調閱監視器發現1名女顧客形跡可疑，單日多次出入賣場，戚女自以為神不知鬼不覺，將架上整箱的貨物切割拆封，狂偷箱內的商品，以大型手提包掩藏贓物逃逸，店員根據影像報警。

警方隨即掌握其騎乘機車，前往戚女住處將其帶回，在其房內查獲琳瑯滿目的贓物共68件，裝滿一大袋塑膠袋，大多為餅乾、零食等生活食品，另有女性保養品，其中以椰子水、燕窩最多，各20多件，戚女坦承偏愛此類商品，才大量竊取。

戚女偷來的贓物擺滿整桌，警方也瞠目結舌，警員通知商場人員到場會同清點無誤後領回，將戚女依竊盜罪嫌送辦。

偵辦此案的警員隔日執行酒店臨檢勤務，眼尖發現包廂內其中1名上班小姐就是日前落網的女竊賊，未當場戳破，臨檢後隨即離去。

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