澳洲一名麥當勞女員工近日拍攝短影片，抱怨得來速顧客經常一進入車道後，就對著麥克風大喊「哈囉」，讓耳機震耳欲聾。這支影片引發網友兩極反應，顧客認為他們只是擔心沒有人為他們服務，不過影片也釣出許多心有戚戚焉的麥當勞員工，甚至有員工坦承，面對這樣的顧客，會故意讓對方多等10秒。

綜合澳洲新聞網「News.com.au」、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，一名TikTok帳號為「maccasworkaddict」的澳洲麥當勞女員工，近日拍攝7秒影片，抱怨每天都有數百名得來速顧客做出「無禮」之舉，她所指的是顧客駛進車道後、對著麥克風大喊的舉動。

她在影片中寫道：「你無法忽視得來速車道的車，因為他們一抵達就會大叫哈囉。」她說每當有顧客駛入得來速車道，員工都會知道，因為耳機會傳來嗡嗡聲。

這支影片引發網友正反兩極評論，尤其顧客認為他們「有權利」對著麥克風大喊，有顧客嘲諷「太可笑了，做好你的工作」，有顧客認為女員工只需要回應「等我一下，馬上來」，也有顧客解釋，自己會對麥克風喊「哈囉」，是因為不確定員工有沒有注意到有客人來了。

這支影片也釣出許多心有戚戚焉的麥當勞員工，一名員工坦承：「每當他們喊哈囉時，我就讓他們多等10秒。」另一名員工表示「完全能感同身受」，他說會馬上回應「我能幫什麼忙嗎」，讓對方知道自己的行為令人惱火。