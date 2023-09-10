少子化，每個孩子都是寶，許多新手父母為迎接新生兒都會先添購嬰兒房傢俱，近期流行網購DIY家具，小心也有「空污」危機，1名準媽媽用心布置嬰兒房迎接得來不易的寶貝，卻不慎親手將有害物質引進家門。醫師提醒，孕媽跟風集運手作家具，恐引甲醛、塑化劑2大空污入室，可能致流產、胎兒先天異常。

台灣男女平均初婚年齡已達31歲，晚婚趨勢提高未來生育難度，民眾也容易忽略空氣品質是懷孕期間不容小覷的重要關卡。

新竹國泰醫院婦產部主治醫師張瑜芹表示，新竹一名33歲林姓新手媽媽，歷經幾番試管嬰兒療程，好不容易懷上第一胎，看到網上流行透過知名網購平台，集運精美又便宜的家具來台，因此跟風為寶寶打造夢幻嬰兒房，沒想到布置完後，每當進到嬰兒房，就會聞到一股刺鼻氣味，且頭暈、反胃不適。

例行產檢詢問才知道，原來是因為買到來源難以追蹤，不一定有嚴謹規格審核的家具，由於木板、塑膠會在空氣中釋放甲醛、塑化劑等有害物質，不僅影響胎兒器官發育異常，嚴重恐造成胎兒早產、體重過輕，可能成為孕期不適、影響胎兒健康的罪魁禍首。

張瑜芹提到，嬰兒房裡的尿布台、嬰兒床等木製家具，常常使用甲醛塗料處理防腐、防霉，甚至連遮光窗簾在染色製程、市面常見的巧拼、防護墊黏合劑都有甲醛蹤跡，國際已有研究指出，甲醛會經由母親胎盤循環至胎兒身上，可能造成流產、早產，以及胎兒體重過輕或先天異常。

另外，一項台灣12年追蹤研究指出，懷孕期若暴露於高濃度塑化劑環境，會影響未來女童子宮和卵巢生長；且母親懷孕時塑化劑的暴露量越高，其男嬰生殖器到肛門的距離將越短。

由於塑化劑是常見的環境荷爾蒙，會干擾內分泌，因此，張瑜芹也提醒新手爸媽，要留意放置在嬰兒房的吊飾、玩具，是否會有塑化劑，避免影響健康與生長，也建議備孕期間，可以選購具有效分解甲醛、強化地面進風的空氣清淨機，以淨化空氣污染微粒與有害氣體。