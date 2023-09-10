日本寫真女星澀谷由里（渋谷ゆり），擁有天使臉孔及H級火辣身材，受到許多粉絲喜愛。近年來轉型成為健身網紅，經常在社群曬出性感工作照，喜愛台灣的她也時常來台灣為品牌拍攝，而她昨（9）日突發文透露自己要租房，詢問「住在哪比較好」，引來大批網友回應。

澀谷由里昨（9）日貼出多張自拍照，只見她戴著黑色鴨舌帽，搭配黑色短版上衣及長褲，H級上圍若隱若現，還大方露出驚人的馬甲線，好身材一覽無疑。她則在貼文中寫道：「我要租房子了…在哪裡比較好？」表示自己要準備換地方住，向粉絲們尋求建議。

貼文一出，立刻吸引網友們報上自己居住的地點，「台中是個好地方」、「蘆洲不錯」、「可以考慮內湖」、「是否會來香港租房子，順便在香港發展」，還有人開玩笑表示「直接住我家好了」，展現澀谷由里的高人氣。

事實上，澀谷由里在疫情前曾到台灣與上海學習中文，不僅能夠流利切換日文、中文、英文，還在上海拍過6部戲劇，不過，疫情爆發後被迫回到日本，也暫停演藝圈的工作，近來則從事健身產業，自己的健身品牌也是經營得有聲有色。